Informations pratiques

Douzillac

Douzillac en fête

Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

8h Brocante gratuite

10h Concourt de pétanque

Grillade sur place

12h Repas périgourdin boisson comprise. 20 €/pers Sur réservation liens internet

22h15 Feu d’artifice réalisé par Soirs de Fêtes

Axel Bisson 06 49 28 71 32 .

Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Douzillac en fête

L’événement Douzillac en fête Douzillac a été mis à jour le 2026-07-28 par Vallée de l’Isle en Périgord