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AGENDA · Douzillac

Douzillac en fête Douzillac

dimanche 30 août 2026 · Douzillac

Douzillac en fête Douzillac

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
24190 Douzillac
Département
Dordogne
Tarif

Douzillac

Douzillac en fête

Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

8h Brocante gratuite
10h Concourt de pétanque
Grillade sur place
12h Repas périgourdin boisson comprise. 20 €/pers Sur réservation liens internet
22h15 Feu d’artifice réalisé par Soirs de Fêtes
Axel Bisson 06 49 28 71 32   .

Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Douzillac en fête

L’événement Douzillac en fête Douzillac a été mis à jour le 2026-07-28 par Vallée de l’Isle en Périgord

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