AGENDA · Douzillac
Douzillac en fête Douzillac
dimanche 30 août 2026 · Douzillac
Informations pratiques
Douzillac
Douzillac en fête
Douzillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
8h Brocante gratuite
10h Concourt de pétanque
Grillade sur place
12h Repas périgourdin boisson comprise. 20 €/pers Sur réservation liens internet
22h15 Feu d’artifice réalisé par Soirs de Fêtes
Axel Bisson 06 49 28 71 32 .
Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Douzillac en fête
L’événement Douzillac en fête Douzillac a été mis à jour le 2026-07-28 par Vallée de l’Isle en Périgord
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