Concours de pétanque semi-nocturne Douzillac
vendredi 14 août 2026 · Douzillac
Informations pratiques
Douzillac
Concours de pétanque semi-nocturne
Douzillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concours semi-nocturne ouvert à tous 4 parties de 50 mn.
Buvette et sandwichs sur place.
Inscriptions à partir de 18h, jet du but à 19h.
Récompense aux 10 premiers classés.
RDV sur les terrains de Douzillac.
La Boule douzillacoise / la Force Pétanque 06 75 83 80 54 .
Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 83 80 54
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English : Concours de pétanque semi-nocturne
L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Douzillac a été mis à jour le 2026-08-05 par Vallée de l’Isle en Périgord
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