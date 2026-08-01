Informations pratiques

Douzillac

Concours de pétanque semi-nocturne

Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concours semi-nocturne ouvert à tous 4 parties de 50 mn.

Buvette et sandwichs sur place.

Inscriptions à partir de 18h, jet du but à 19h.

Récompense aux 10 premiers classés.

RDV sur les terrains de Douzillac.

La Boule douzillacoise / la Force Pétanque 06 75 83 80 54 .

Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 83 80 54

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English : Concours de pétanque semi-nocturne

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Douzillac a été mis à jour le 2026-08-05 par Vallée de l’Isle en Périgord