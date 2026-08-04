Atelier numérique Introduction à l’Intelligence Artificielle Médiathèque Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Atelier numérique Introduction à l’Intelligence Artificielle

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 10:00:00

fin : 2026-09-10 12:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Ambiance conviviale et échanges autour du numérique avec Catherine Théaud, conseillère numérique. Renseignements et inscriptions 06 58 40 38 41 ou 02 96 44 06 60. Gratuit adultes et adolescents. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

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English :

L’événement Atelier numérique Introduction à l’Intelligence Artificielle Guingamp a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol