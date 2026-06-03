Atelier numérique : sécuriser son PC et son smartphone Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Atelier numérique : sécuriser son PC et son smartphone Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mardi 30 juin 2026.
Comment sécuriser votre PC et votre smartphone ?
Venez vous former avec Les Jardins numériques.
mardi 30 juin, de 14h à 16h
salle multimédia (niveau +1)
tout public à partir de 14 ans
sur inscription sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Cet atelier sera animé par l’association Les Jardins numériques.
Le mardi 30 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
sur inscription à partir du 29 mai auprès des bibliothécaires ou sur
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T14:00:00+02:00_2026-06-30T16:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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