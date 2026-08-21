Atelier numérique : Valoriser son entreprise par l’image, Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS), Saint-Astier

Informations pratiques

Atelier numérique : Valoriser son entreprise par l’image Lundi 19 octobre, 09h30 Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T16:00:00+02:00

#2 Valoriser son entreprise par l’image à Saint Astier (Dordogne)

OBJECTIF de l’atelier : Mettre en avant son entreprise et ses activités en faisant de belles images percutantes pour attirer la clientèle.

MODULE 1 : Présentation et introduction de l’atelier et prises de vue photographique.

Objectif : Apprendre les bases photographiques

Le cadrage : déterminer les points de fuite, la règle des tiers, la profondeur de champs, etc.

Gérer la couleur : réglage des tons, des couleurs, des contrastes, de la luminosité.

Connaître les différents formats numériques et leur utilisation.

MODULE 2 : Réaliser une vidéo attractive

Objectif : Réaliser une vidéo attractive adapté aux différents supports de diffusion.

MODULE 3 : Canva, l’indispensable outil pour travailler son image de marque

Objectif : Apprendre à utiliser l’outil Canva pour gérer ses photos, créer des compositions, créer des publications efficaces et pertinentes pour les réseaux sociaux et autres supports de communication.

Lieu : Salle de réunion au pôle administratif de la CCIVS : 43, rue Victor Hugo à Saint-Astier

Contact :

Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37

mail :economie@pays-isle-perigord.com

Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) 43, rue Victor Hugo à Saint-Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]

Mettre en avant son entreprise et ses activités en réalisant des images professionnelles afin d’attirer sa clientèle. Apprendre à utiliser ses images pour des publications sur Canva.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon