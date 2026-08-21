Atelier numérique : Valoriser son entreprise par l’image, Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS), Saint-Astier
lundi 19 octobre 2026 · Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) · Saint-Astier
Informations pratiques
Atelier numérique : Valoriser son entreprise par l’image Lundi 19 octobre, 09h30 Communauté de Communes Saint Astier (CCIVS) Dordogne
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T16:00:00+02:00
#2 Valoriser son entreprise par l’image à Saint Astier (Dordogne)
OBJECTIF de l’atelier : Mettre en avant son entreprise et ses activités en faisant de belles images percutantes pour attirer la clientèle.
MODULE 1 : Présentation et introduction de l’atelier et prises de vue photographique.
Objectif : Apprendre les bases photographiques
Le cadrage : déterminer les points de fuite, la règle des tiers, la profondeur de champs, etc.
Gérer la couleur : réglage des tons, des couleurs, des contrastes, de la luminosité.
Connaître les différents formats numériques et leur utilisation.
MODULE 2 : Réaliser une vidéo attractive
Objectif : Réaliser une vidéo attractive adapté aux différents supports de diffusion.
MODULE 3 : Canva, l’indispensable outil pour travailler son image de marque
Objectif : Apprendre à utiliser l’outil Canva pour gérer ses photos, créer des compositions, créer des publications efficaces et pertinentes pour les réseaux sociaux et autres supports de communication.
Lieu : Salle de réunion au pôle administratif de la CCIVS : 43, rue Victor Hugo à Saint-Astier
Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
mail :economie@pays-isle-perigord.com
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Mettre en avant son entreprise et ses activités en réalisant des images professionnelles afin d’attirer sa clientèle. Apprendre à utiliser ses images pour des publications sur Canva.
Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon
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