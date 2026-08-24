Atelier nutri’activ Mairie Mauléon-Licharre
lundi 12 octobre 2026 · Mairie · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier nutri’activ
Mairie 2 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 10:00:00
fin : 2026-10-12 12:00:00
Date(s) :
2026-10-12
L’Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires organise un atelier en partenariat avec la mairie de Mauléon, en Soule.
Mangez, bougez un duo gagnant. Durant cette matinée, vous échangerez sur vos habitudes alimentaires et l’activité physique. On vous donnera des astuces pour concilier santé et plaisir, le tout dans la convivialité et le partage d’expériences. Atelier ouvert aux personnes de plus de 55 ans. Inscription obligatoire. .
Mairie 2 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 98 88
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English : Atelier nutri’activ
L’événement Atelier nutri’activ Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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