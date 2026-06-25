Atelier oenohistorique Les vins blancs ! Une exception en Côte de Nuits Gilly-lès-Cîteaux vendredi 11 décembre 2026.

Gilly-lès-Cîteaux

Atelier oenohistorique Les vins blancs ! Une exception en Côte de Nuits

10 Rue Jacques de Saulx Gilly-lès-Cîteaux Côte-d’Or

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 18:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

L’Exception Blanche au Royaume des Rouges !

Moins de 1% de la production totale des vins blancs de Bourgogne… C’est une rareté absolue, plus confidentielle encore que les Grands Crus blancs de la Côte de Beaune.

Bienvenue au cœur de la Côte de Nuits, terre des rouges les plus célèbres de la planète, où se cachent quelques joyaux blancs méconnus.

Nous vous invitons à un voyage organoleptique et historique pour percer le mystère de ces exceptions viticoles.

Cette exploration sera rythmée par la dégustation de trois à cinq vins blancs de la Côte de Nuits, sélectionnés pour leur caractère singulier. Et pour éveiller vos sens dès votre arrivée, laissez-vous surprendre par notre mise en bouche mystère… .

10 Rue Jacques de Saulx Gilly-lès-Cîteaux 21640 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté flairemeurette@gmail.com

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English : Atelier oenohistorique Les vins blancs ! Une exception en Côte de Nuits

L’événement Atelier oenohistorique Les vins blancs ! Une exception en Côte de Nuits Gilly-lès-Cîteaux a été mis à jour le 2026-06-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)