IMMERSION GUSTATIVE DANS LE MONDE DES CRÉMANT DE BOURGOGNE ET D’AILLEURS ! Flairemeurette Gilly-lès-Cîteaux jeudi 1 octobre 2026.

Gilly-lès-Cîteaux

IMMERSION GUSTATIVE DANS LE MONDE DES CRÉMANT DE BOURGOGNE ET D’AILLEURS !

Flairemeurette 10 Rue Jacques de Saulx Gilly-lès-Cîteaux Côte-d’Or

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-01 20:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Depuis plus de cent ans, les bulles bourguignonnes enchantent les palais les plus fins.

Le 17 octobre 1975, cette quête d’excellence est officiellement couronnée par la création de l’AOC Crémant de Bourgogne.

Nous vous invitons à une immersion inédite pour percer le mystère des vins effervescents. Méthode traditionnelle ou cuve close ? Au-delà de la technique, quelle signature gustative se cache derrière chaque bulle ?

Au cours de cette expérience, vous explorerez l’histoire passionnante des Crémants et les nuances de leur élaboration.

Pour conclure ce voyage, vos papilles seront mises à l’honneur lors d’une dégustation exclusive de trois à cinq Crémants. .

Flairemeurette 10 Rue Jacques de Saulx Gilly-lès-Cîteaux 21640 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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L’événement IMMERSION GUSTATIVE DANS LE MONDE DES CRÉMANT DE BOURGOGNE ET D’AILLEURS ! Gilly-lès-Cîteaux a été mis à jour le 2026-06-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)