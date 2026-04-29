Atelier oenologique à la Vignery Vins du monde Schweighouse-sur-Moder
Atelier oenologique à la Vignery Vins du monde Schweighouse-sur-Moder jeudi 2 juillet 2026.
Schweighouse-sur-Moder
Atelier oenologique à la Vignery Vins du monde
30 Rue de Niederbronn Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 21:00:00
Date(s) :
2026-07-02
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30 Rue de Niederbronn Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 79 26 schweighouse.moder@lavignery.fr
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English :
Come and travel the world to discover totally different types of wine.
L’événement Atelier oenologique à la Vignery Vins du monde Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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