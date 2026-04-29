Schweighouse-sur-Moder

Atelier oenologique à la Vignery Vins du monde

30 Rue de Niederbronn Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :

2026-07-02

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30 Rue de Niederbronn Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 79 26 schweighouse.moder@lavignery.fr

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English :

Come and travel the world to discover totally different types of wine.

L’événement Atelier oenologique à la Vignery Vins du monde Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau