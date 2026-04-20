Schweighouse-sur-Moder

Concert D’Rhinwagges

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Préparez-vous à vibrer au son de la musique alsacienne revisitée ! Le groupe Rhinwagges vous invite à une soirée haute en couleurs, mêlant tradition, énergie et bonne humeur.

Préparez-vous à vibrer au son de la musique alsacienne revisitée ! Le groupe Rhinwagges vous invite à une soirée haute en couleurs, mêlant tradition, énergie et bonne humeur. Entre morceaux populaires, compositions originales et rythmes festifs, Rhinwagges fait souffler un vent de fraîcheur sur le folklore rhénan.

Cuivres éclatants, ambiance conviviale et humour décalé un cocktail explosif pour petits et grands, à consommer sans modération !

Le concert sera donné en 2 parties d’1 heure environ, avec une pause après la première partie.

Une petite restauration sera proposée durant cet entracte. .

10 rue des sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71 kartonnerie@mairie-schweighouse.fr

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English :

Get ready to rock to the sound of Alsatian music revisited! The Rhinwagges group invites you to a colorful evening of tradition, energy and good humor.

L’événement Concert D’Rhinwagges Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau