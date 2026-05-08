Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard Les Bucoliques Le Tréport
Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard Les Bucoliques Le Tréport samedi 9 mai 2026.
Le Tréport
Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard. Combattre son stress par les huiles essentielles.
Tarif 20€ .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard
L’événement Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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