Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard Les Bucoliques Le Tréport

Le Tréport

Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard. Combattre son stress par les huiles essentielles.

Tarif 20€ .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

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English : Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard

L’événement Atelier Olfactothérapie avec Maureen Richard Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers