Atelier « Ordinateur et Internet » Exoudun

Atelier « Ordinateur et Internet » Exoudun mercredi 7 janvier 2026.

Atelier « Ordinateur et Internet »

mairie Exoudun Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-01-07

Vous ne savez pas comment vous y prendre pour débuter avec l’ordinateur ? Besoin d’aide pour maîtriser cet outil et rester connecté avec ses proches, ou accéder à des services du quotidien ?

L’association La Bêta-Pi vous propose des cycles de 5 ateliers de 1h30

Découverte niveau 1 de 9h à 10h30 pour faire ses premiers pas, se rassurer et se familiariser avec la souris, le clavier, l’ordinateur et internet.

Entraînement niveau 2 de 11h à 12h30 pour devenir plus autonome, se repérer dans l’ordinateur, naviguer sur internet en sécurité, comprendre mon environnement numérique.

Réunion d’information mercredi 17 décembre à 9h

Ateliers les mercredis 7 janvier, 14 janvier, 21 janvier, 28 janvier, 4 février. .

mairie Exoudun 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 49 05 62 incnum@labetapi.fr

L’événement Atelier « Ordinateur et Internet » Exoudun a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays Mellois