Atelier : Organiser sa recherche d’emploi, Lavaveix-les-Mines – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Lavaveix-les-Mines

Informations pratiques

Atelier : Organiser sa recherche d’emploi Jeudi 30 juillet, 10h00 Lavaveix-les-Mines – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T10:00:00+02:00 – 2026-07-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T10:00:00+02:00 – 2026-07-30T12:00:00+02:00

Chercher un emploi, ce n’est pas faire un peu au hasard, c’est un travail à part entière qu’il faut organiser, définir son objectif et se construire un planning et des outils de suivi de nos candidatures.

Lavaveix-les-Mines – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23150 Lavaveix-les-Mines Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/691091 »}]

Chercher un emploi, ce n’est pas faire un peu au hasard, c’est un travail à part entière qu’il faut organiser, définir son objectif et se construire un planning et des outils de suivi de nos candidatu