Atelier origami, Médiathèque Castagnéra, Talence

Atelier origami Mercredi 18 mars, 15h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

En manque d’inspiration pour des activités manuelles ? Faites découvrir à vos enfants de nouvelles techniques avec les ateliers créatifs proposés par vos médiathèques : animés par des intervenants ou les bibliothécaires, ces différents rendez-vous leur permettront de découvrir différentes techniques artistiques pour réaliser une création unique !

Atelier origami : mercredi 18 mars

Atelier aquarelle : initiation au carnet de voyage : samedi 6 juin par la Médodie des couleurs

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556847890 »}]

