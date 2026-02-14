Comment parler de…, Médiathèque de Thouars, Talence

Comment parler de… Vendredi 17 avril, 17h00 Médiathèque de Thouars Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:30:00+02:00

Afin d’aider les parents tout en abordant les grandes thématiques de l’enfance, l’association LIjeP (Littérature Jeunesse et Parentalité) fait découvrir les bienfaits des livres pour enfants. Ce sera l’occasion de partager plein d’astuces et conseils car la lecture reste essentielle au développement de l’enfant. Cet échange est proposé dans le cadre du temps fort « Faîtes des parents » organisé par les centres sociaux et culturels de Talence.

Avec le soutien de la DRAC Aquitaine dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture.

Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556847890 »}]

Parfois, il est difficile de répondre à certaines questions des enfants ou d’aborder certains sujets avec eux.