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Jardiner au naturel au parc peixotto (Talence), parc peixotto, Talence

Jardiner au naturel au parc peixotto (Talence), parc peixotto, Talence

Jardiner au naturel au parc peixotto (Talence), parc peixotto, Talence mercredi 6 mai 2026.

Lieu : parc peixotto

Adresse : parc peixotto

Ville : 33400 Talence

Département : Gironde

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Jardiner au naturel au parc peixotto (Talence) Mercredi 6 mai, 15h00 parc peixotto Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

La SCOP SaluTerre propose, dans le cadre du projet « Jardiner au naturel  » porté par Bordeaux Métropole, une animation dédiée à la sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité. Cet atelier abordera de nombreux thèmes essentiels : haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. Autant de techniques facilement reproductibles dans vos jardins pour favoriser la biodiversité !
Date : 06 Mai 15h00
Lieu : Parc peixotto, Talence
Inscription obligatoire : par mail à infos@saluterre.com ou par SMS au 07 67 15 87 44.

parc peixotto parc peixotto Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@saluterre.com »}] [{« link »: « mailto:infos@saluterre.com »}]
Une animation dédiée à la préservation de la biodiversité: les haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. parc haies

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