Jardiner au naturel au parc peixotto (Talence), parc peixotto, Talence
Jardiner au naturel au parc peixotto (Talence), parc peixotto, Talence mercredi 6 mai 2026.
Jardiner au naturel au parc peixotto (Talence) Mercredi 6 mai, 15h00 parc peixotto Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
La SCOP SaluTerre propose, dans le cadre du projet « Jardiner au naturel » porté par Bordeaux Métropole, une animation dédiée à la sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité. Cet atelier abordera de nombreux thèmes essentiels : haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. Autant de techniques facilement reproductibles dans vos jardins pour favoriser la biodiversité !
Date : 06 Mai 15h00
Lieu : Parc peixotto, Talence
Inscription obligatoire : par mail à infos@saluterre.com ou par SMS au 07 67 15 87 44.
parc peixotto parc peixotto Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@saluterre.com »}] [{« link »: « mailto:infos@saluterre.com »}]
Une animation dédiée à la préservation de la biodiversité: les haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. parc haies
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