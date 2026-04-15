Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence
Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence vendredi 15 mai 2026.
Atelier pour devenir entrepreneur Vendredi 15 mai, 09h30 Agence Adie Talence Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T09:30:00+02:00 – 2026-05-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-15T09:30:00+02:00 – 2026-05-15T12:30:00+02:00
Découvrez les étapes de la création d’entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d’accompagnement et de financement de l’Adie !
« Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »
Agence Adie Talence 3, rue Chateaubriand 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wbE0000015iSrQAI »}]
Découvrez les étapes de la création d’entreprise, …
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