Prix des 9/12 : le dépouillement, Médiathèque Castagnéra, Talence

Prix des 9/12 : le dépouillement Vendredi 29 mai, 17h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:30:00+02:00

Si tu as entre 9 et 12 ans et que tu aimes lire et faire des rencontres, viens nous retrouver. Autour d’un thème, 6 romans, un groupe de lecteurs ou la lecture en toute liberté, tu as le choix.Tu peux lire 1, 2 ou les 6 romans sélectionnés, venir échanger et partager tes avis avec les autres lecteurs et les bibliothécaires.

Les prochaines rencontres : les samedis 31 janvier, 14 mars et le vendredi 29 mai

En savoir plus sur le Prix des 9/12

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« link »: « https://mediatheques.talence.fr/professionnels/enseignants-colleges-et-lycees/prix-des-9/12 »}]

Histoire d’en rire