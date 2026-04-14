Prix des 9/12 : le dépouillement, Médiathèque Castagnéra, Talence
Prix des 9/12 : le dépouillement, Médiathèque Castagnéra, Talence vendredi 29 mai 2026.
Prix des 9/12 : le dépouillement Vendredi 29 mai, 17h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T17:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:30:00+02:00
Si tu as entre 9 et 12 ans et que tu aimes lire et faire des rencontres, viens nous retrouver. Autour d’un thème, 6 romans, un groupe de lecteurs ou la lecture en toute liberté, tu as le choix.Tu peux lire 1, 2 ou les 6 romans sélectionnés, venir échanger et partager tes avis avec les autres lecteurs et les bibliothécaires.
Les prochaines rencontres : les samedis 31 janvier, 14 mars et le vendredi 29 mai
En savoir plus sur le Prix des 9/12
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« link »: « https://mediatheques.talence.fr/professionnels/enseignants-colleges-et-lycees/prix-des-9/12 »}]
Histoire d’en rire
À voir aussi à Talence (Gironde)
- Parents / enfants : On apprend à hacker !, Médiathèque Castagnéra, Talence 15 avril 2026
- 1,2,3 jouons !, Médiathèque de Thouars, Talence 16 avril 2026
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence 17 avril 2026
- Comment parler de…, Médiathèque de Thouars, Talence 17 avril 2026
- Le petit conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence 18 avril 2026