KOLINGO (Trio – Musiques latines), Médiathèque Castagnéra, Talence

KOLINGO

(Trio – Musiques latines) Vendredi 29 mai, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:15:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:15:00+02:00 – 2026-05-29T20:00:00+02:00

Mené par la voix chaleureuse de Koline Guillemin,guitare trépidante à la main, ce bouillonnement musical est pigmenté de rythmes irrésistibles par les percussions, la batterie, et soutenu par le ronronnement joyeux de la contrebasse. Le groupe livre une musique chaloupée où se mêlent histoires populaires et refrains endiablés.

Un voyage latino-américain qui traverse le Mexique, la Colombie, Cuba et le Brésil.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Kolingo c’est un groove minimaliste mais sacrément envoûtant !