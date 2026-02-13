Conférence Mémoire et Patrimoine, Médiathèque Castagnéra, Talence
Conférence Mémoire et Patrimoine, Médiathèque Castagnéra, Talence jeudi 21 mai 2026.
Conférence Mémoire et Patrimoine Jeudi 21 mai, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde
Sur inscription
Aujourd’hui, une partie de ces domaines est occupée par la Direction Générale des Hôpitaux.
Ces terres étaient l’association de l’enclos dit de Giac, celui de Chollet, celui de Saint-Pey et des vignes de Mauran.
De propriété avant la Révolution à la Sénatorerie sous Napoléon, vous participez à la découverte des illustres propriétaires qui y ont vécu.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]
À la découverte des Terres de Chollet