Conférence Mémoire et Patrimoine, Médiathèque Castagnéra, Talence

Conférence Mémoire et Patrimoine Jeudi 21 mai, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Début : 2026-05-21T18:15:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:15:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Aujourd’hui, une partie de ces domaines est occupée par la Direction Générale des Hôpitaux.

Ces terres étaient l’association de l’enclos dit de Giac, celui de Chollet, celui de Saint-Pey et des vignes de Mauran.

De propriété avant la Révolution à la Sénatorerie sous Napoléon, vous participez à la découverte des illustres propriétaires qui y ont vécu.

À la découverte des Terres de Chollet