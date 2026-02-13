Ciné Mardi en français, Médiathèque Castagnéra, Talence

Ciné Mardi en français Mardi 19 mai, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T15:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T15:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Moment de détente et d’échanges, le Ciné mardi se décline en version française, espagnole et italienne pour ceux qui voudraient parfaire la connaissance de ces langues.

Entre comédie, polar ou drame, vous pourrez découvrir films et nouveautés sélectionnés avec soin par les bibliothécaires pour passer un agréable Ciné mardi !

Projection en français : les mardis 24 février, 21 avril et 19 mai

Projection en espagnol : les mardis 3 février, 7 avril et 2 juin

Projection en italien : les mardis 31 mars et 16 juin

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Un mardi par mois, venez assister à la projection d’un film sur grand écran dans votre médiathèque !

Mairie de Talence