Informations pratiques

Ozenx-Montestrucq

Atelier origami

Salle des fêtes de Montestrucq Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier avec Niponia.

Sur inscription. .

Salle des fêtes de Montestrucq Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 74 38 38 bulletetsens64@gmail.com

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English : Atelier origami

L’événement Atelier origami Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn