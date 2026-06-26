AGENDA · Ozenx-Montestrucq
Atelier origami Ozenx-Montestrucq
mercredi 8 juillet 2026 · Ozenx-Montestrucq
Informations pratiques
Ozenx-Montestrucq
Atelier origami
Salle des fêtes de Montestrucq Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier avec Niponia.
Sur inscription. .
Salle des fêtes de Montestrucq Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 74 38 38 bulletetsens64@gmail.com
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English : Atelier origami
L’événement Atelier origami Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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