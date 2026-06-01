Atelier Pages d’Herbier, Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure, La Sauve

Atelier Pages d’Herbier Vendredi 5 juin, 14h00 Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure Gironde

en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Venez prendre la plume pour calligraphier le nom en latin et en français d’une plante découverte lors de votre visite du jardin de l’abbaye !

L’herbier est un outil parfait pour exercer sa vue et apprendre à reconnaître les plantes, depuis 1530, les herbiers secs aident les médecins et les soignants à utiliser les bonnes plantes médicinales.

Votre balade au jardin médiéval de l’abbaye lors de ce rendez-vous au jardin est une occasion d’en savoir plus sur les plantes médiévales et de garder une trace de plante !

Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure 16 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve Majeure La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 08 57 53 42 http://amisabbayelasauve.com Entre la grange dimière et le mur d’enceinte de l’Abbaye, l’association des Amis de l’Abbaye de la Sauve Majeure a créé un jardin d’inspiration médiévale en 2013, en partenariat avec la Maison Familiale Rurale et la Maison des vins de l’Entre-deux-Mers. Deux terrasses le composent, l’étage supérieur restitue l’ambiance que pouvait avoir ce type de jardin à l’époque de la construction de l’abbaye c’est-à-dire au XIe siècle et l’étage inférieur se donne la liberté d’accueillir des plantes des « après croisades ». Amélioré chaque année avec de nouvelles variétés de plantes, il comporte des arbres fruitiers palissés.

Superficie : 341 m²

Venez prendre la plume pour calligraphier le nom en latin et en français d’une plante découverte lors de votre visite du jardin de l’abbaye !

© CLEM Patrimoine