Atelier Pages d’Herbier, Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure, La Sauve
Atelier Pages d’Herbier, Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure, La Sauve vendredi 5 juin 2026.
Atelier Pages d’Herbier Vendredi 5 juin, 14h00 Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure Gironde
en continu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Venez prendre la plume pour calligraphier le nom en latin et en français d’une plante découverte lors de votre visite du jardin de l’abbaye !
L’herbier est un outil parfait pour exercer sa vue et apprendre à reconnaître les plantes, depuis 1530, les herbiers secs aident les médecins et les soignants à utiliser les bonnes plantes médicinales.
Votre balade au jardin médiéval de l’abbaye lors de ce rendez-vous au jardin est une occasion d’en savoir plus sur les plantes médiévales et de garder une trace de plante !
Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure 16 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve Majeure La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 08 57 53 42 http://amisabbayelasauve.com Entre la grange dimière et le mur d’enceinte de l’Abbaye, l’association des Amis de l’Abbaye de la Sauve Majeure a créé un jardin d’inspiration médiévale en 2013, en partenariat avec la Maison Familiale Rurale et la Maison des vins de l’Entre-deux-Mers. Deux terrasses le composent, l’étage supérieur restitue l’ambiance que pouvait avoir ce type de jardin à l’époque de la construction de l’abbaye c’est-à-dire au XIe siècle et l’étage inférieur se donne la liberté d’accueillir des plantes des « après croisades ». Amélioré chaque année avec de nouvelles variétés de plantes, il comporte des arbres fruitiers palissés.
Superficie : 341 m²
Venez prendre la plume pour calligraphier le nom en latin et en français d’une plante découverte lors de votre visite du jardin de l’abbaye !
© CLEM Patrimoine