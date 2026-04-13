Découverte d’un jardin d’inspiration médiévale, Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure, La Sauve

Découverte d’un jardin d’inspiration médiévale 6 et 7 juin Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les jardiniers seront présents pour vous guider et répondre à toutes vos questions. Ce jardin d’inspiration médiévale, conçu selon les principes du capitulaire De Villis, s’organise sur deux niveaux.

Jardin médiéval de la Grange Dimière de l’Abbaye de la Sauve Majeure 16 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve Majeure La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 08 57 53 42 http://amisabbayelasauve.com Entre la grange dimière et le mur d’enceinte de l’Abbaye, l’association des Amis de l’Abbaye de la Sauve Majeure a créé un jardin d’inspiration médiévale en 2013, en partenariat avec la Maison Familiale Rurale et la Maison des vins de l’Entre-deux-Mers. Deux terrasses le composent, l’étage supérieur restitue l’ambiance que pouvait avoir ce type de jardin à l’époque de la construction de l’abbaye c’est-à-dire au XIe siècle et l’étage inférieur se donne la liberté d’accueillir des plantes des « après croisades ». Amélioré chaque année avec de nouvelles variétés de plantes, il comporte des arbres fruitiers palissés.

Superficie : 341 m²

Les jardiniers seront présents pour vous guider et répondre à toutes vos questions. Ce jardin d’inspiration médiévale, conçu selon les principes du capitulaire De Villis, s’organise sur deux niveaux.

©Jean Michel Vincent Amis de l’abbaye de La Sauve Majeure