Atelier pain adulte Moulin de Pont des Vents Montfleur samedi 20 juin 2026.

Montfleur

Atelier pain adulte

Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-09-26

Les stages de pain pour adultes au Moulin de Pont des Vents de Montfleur.

Au programme: Comment faire son levain naturel et le faire vivre, pétrir et façonner son pain et cuire au feu de bois et conseils pour la cuisson à la maison.

Maximum de 5 personne pour plus de convivialité

Contactez nous pour vous inscrire ou pour tout renseignement. .

Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 48 17 89 contact@moulindepontdesvents.fr

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English : Atelier pain adulte

L’événement Atelier pain adulte Montfleur a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE