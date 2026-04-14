Visites guidées du musée, Moulin de Pont des Vents, Montfleur

Visites guidées du musée 26 – 28 juin Moulin de Pont des Vents Jura

entrée libre, visites libres gratuites, visites guidées au tarif réduit (4,5€ adultes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Venez visiter ce témoin vivant de l’histoire de l’artisanat local. Vous pourrez visiter la meunerie et découvrir la fabrication de farine de blé et de gaudes comme elles étaient faites au XIXe siècle pour ensuite voir la fabrication de pain au levain, pétri à la main et cuit au feu de bois.

Moulin de Pont des Vents 7 route du Suran 39320 Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0789481789 »}]

Tout le week-end, le moulin ouvre ses portes pour des visites guidées de la meunerie. artisanat meunerie

birdyphotographie