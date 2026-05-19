Atelier Pain Fabriquer son pain au levain Les Hogues
Atelier Pain Fabriquer son pain au levain Les Hogues samedi 20 juin 2026.
Les Hogues
Atelier Pain Fabriquer son pain au levain
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez apprendre avec Michel à faire votre pain au levain. Ce sera l’occasion de partager un moment délicieux, dans une bonne ambiance.
À l’issue de cet atelier vous repartirez avec votre levain, une baguette et votre pâte (façonnée à la main).
Tous les renseignements et fournitures à apporter vous seront indiqués lors de l’inscription.
Tout public
Tarif participation 5 €
Renseignements et inscription auprès de Josiane 07 71 28 84 19 .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 7 71 28 84 19
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English : Atelier Pain Fabriquer son pain au levain
L’événement Atelier Pain Fabriquer son pain au levain Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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