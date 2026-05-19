Les Hogues

Atelier Pain Fabriquer son pain au levain

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez apprendre avec Michel à faire votre pain au levain. Ce sera l’occasion de partager un moment délicieux, dans une bonne ambiance.

À l’issue de cet atelier vous repartirez avec votre levain, une baguette et votre pâte (façonnée à la main).

Tous les renseignements et fournitures à apporter vous seront indiqués lors de l’inscription.

Tout public

Tarif participation 5 €

Renseignements et inscription auprès de Josiane 07 71 28 84 19 .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 7 71 28 84 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Pain Fabriquer son pain au levain

L’événement Atelier Pain Fabriquer son pain au levain Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle