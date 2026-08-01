AGENDA · Pouldergat
Atelier Paléographie Ti Flap Pouldergat
mercredi 19 août 2026 · Ti Flap · Pouldergat
Informations pratiques
Pouldergat
Atelier Paléographie
Ti Flap 1 Rue Ar Ster Pouldergat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Décodez l’histoire à travers des écritures anciennes (hiéroglyphes, écriture cunéiforme…). A partir de 8 ans. .
Ti Flap 1 Rue Ar Ster Pouldergat 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 27 71
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English :
L’événement Atelier Paléographie Pouldergat a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ