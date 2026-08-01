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AGENDA · Pouldergat

Atelier Paléographie Ti Flap Pouldergat

mercredi 19 août 2026 · Ti Flap · Pouldergat

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Ti Flap
Adresse
1 Rue Ar Ster
Ville
29100 Pouldergat
Département
Finistère
Tarif

Pouldergat

Atelier Paléographie

Ti Flap 1 Rue Ar Ster Pouldergat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Décodez l’histoire à travers des écritures anciennes (hiéroglyphes, écriture cunéiforme…). A partir de 8 ans.   .

Ti Flap 1 Rue Ar Ster Pouldergat 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 27 71 

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English :

L’événement Atelier Paléographie Pouldergat a été mis à jour le 2026-07-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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