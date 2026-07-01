Atelier pancarte en scrapbooking à la Petite Cabane avec Hélène Artola Rue de l’Abbé David Galgon
samedi 25 juillet 2026 · Rue de l'Abbé David · Galgon
Informations pratiques
Galgon
Atelier pancarte en scrapbooking à la Petite Cabane avec Hélène Artola
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Pour une introduction au merveilleux monde du scrapbooking, venez créer votre propre pancarte de bienvenue personnalisée avec Hélène.
Tout le matériel et la bonne humeur sont inclus. .
Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30 bonjour@lapetitecabane.fr
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English : Atelier pancarte en scrapbooking à la Petite Cabane avec Hélène Artola
L’événement Atelier pancarte en scrapbooking à la Petite Cabane avec Hélène Artola Galgon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Fronsadais