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Atelier pancarte en scrapbooking à la Petite Cabane avec Hélène Artola Rue de l’Abbé David Galgon

samedi 25 juillet 2026 · Rue de l'Abbé David · Galgon

Atelier pancarte en scrapbooking à la Petite Cabane avec Hélène Artola Rue de l’Abbé David Galgon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de l'Abbé David
Adresse
La petite cabane
Ville
33133 Galgon
Département
Gironde
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Galgon

Atelier pancarte en scrapbooking à la Petite Cabane avec Hélène Artola

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Pour une introduction au merveilleux monde du scrapbooking, venez créer votre propre pancarte de bienvenue personnalisée avec Hélène.
Tout le matériel et la bonne humeur sont inclus.   .

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 10 30  bonjour@lapetitecabane.fr

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English : Atelier pancarte en scrapbooking à la Petite Cabane avec Hélène Artola

L’événement Atelier pancarte en scrapbooking à la Petite Cabane avec Hélène Artola Galgon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Fronsadais

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