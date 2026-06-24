Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

ATELIER PAPERTOYS

1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Découpage, pliage, assemblage. Viens créer ton personnage de jeux vidéo en papier et en volume.

L’atelier Papertoys invite les enfants à créer leur propre personnage de jeu vidéo en papier grâce au découpage, au pliage et à l’assemblage.

Une activité ludique et créative, accessible dès 6 ans. Sur inscription. .

1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr

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English : ATELIER PAPERTOYS

Cutting, folding, assembling. Come create your own 3D video game character out of paper.

L’événement ATELIER PAPERTOYS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau