ATELIER PAPERTOYS Balaruc-les-Bains
vendredi 10 juillet 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
ATELIER PAPERTOYS
1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Découpage, pliage, assemblage. Viens créer ton personnage de jeux vidéo en papier et en volume.
L’atelier Papertoys invite les enfants à créer leur propre personnage de jeu vidéo en papier grâce au découpage, au pliage et à l’assemblage.
Une activité ludique et créative, accessible dès 6 ans. Sur inscription. .
1 Rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45 mediatheque.balaruc@agglopole.fr
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English : ATELIER PAPERTOYS
Cutting, folding, assembling. Come create your own 3D video game character out of paper.
L’événement ATELIER PAPERTOYS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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