Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac

Informations pratiques

Payzac

Atelier papetier artistique

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de techniques créatives.

A partir de 3 ans, sur réservation.

Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales selon des techniques ancestrales et découverte de procédés créatifs. Du 8 juillet au 21 août, tous les mercredis, jeudis et vendredis, à 14h30 et à 16h.

A partir de 3 ans, sur réservation. .

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

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English : Atelier papetier artistique

Manufacture handmade paper using various vegetable pulps and discover creative techniques.

Ages 3 and up, by reservation.

L’événement Atelier papetier artistique Payzac a été mis à jour le 2026-04-01 par Isle-Auvézère