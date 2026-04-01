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Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac

vendredi 14 août 2026 · Papeterie de Vaux · Payzac

Atelier papetier artistique Papeterie de Vaux Payzac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Papeterie de Vaux
Adresse
2378 route des granges ovalaires
Ville
24270 Payzac
Département
Dordogne
Tarif

Payzac

Atelier papetier artistique

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales et découverte de techniques créatives.
A partir de 3 ans, sur réservation.
Fabrication de papier artisanal avec différentes pâtes végétales selon des techniques ancestrales et découverte de procédés créatifs. Du 8 juillet au 21 août, tous les mercredis, jeudis et vendredis, à 14h30 et à 16h.
A partir de 3 ans, sur réservation.   .

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06  papeterie-forge@ccilap.fr

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English : Atelier papetier artistique

Manufacture handmade paper using various vegetable pulps and discover creative techniques.
Ages 3 and up, by reservation.

L’événement Atelier papetier artistique Payzac a été mis à jour le 2026-04-01 par Isle-Auvézère

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