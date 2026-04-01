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Atelier sérigraphie sur textile et papier Papeterie de Vaux Payzac

samedi 15 août 2026 · Papeterie de Vaux · Payzac

Atelier sérigraphie sur textile et papier Papeterie de Vaux Payzac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Papeterie de Vaux
Adresse
2378 route des granges ovalaires
Ville
24270 Payzac
Département
Dordogne
Tarif

Payzac

Atelier sérigraphie sur textile et papier

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:30:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Impression d’une illustration en 2 couleurs sur un sac en toile, et d’une affiche A3. À partir de 6 ans, sur réservation.
Découvrez la sérigraphie en mettant la main à la pâte ! Vous imprimez une illustration en 2 couleurs, sur le thème de la Papeterie de Vaux, sur un sac « totebag » en toile de coton, et une affiche A3. Vous gardez le tout en souvenir ! À partir de 6 ans, sur réservation.   .

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06  papeterie-forge@ccilap.fr

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English : Atelier sérigraphie sur textile et papier

Print a 2-color illustration on a canvas bag, and an A3 poster. From age 6, by reservation.

L’événement Atelier sérigraphie sur textile et papier Payzac a été mis à jour le 2026-04-01 par Isle-Auvézère

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