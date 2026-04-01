Atelier sérigraphie sur textile et papier Papeterie de Vaux Payzac
samedi 15 août 2026 · Papeterie de Vaux · Payzac
Informations pratiques
Payzac
Atelier sérigraphie sur textile et papier
Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:30:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Impression d’une illustration en 2 couleurs sur un sac en toile, et d’une affiche A3. À partir de 6 ans, sur réservation.
Découvrez la sérigraphie en mettant la main à la pâte ! Vous imprimez une illustration en 2 couleurs, sur le thème de la Papeterie de Vaux, sur un sac « totebag » en toile de coton, et une affiche A3. Vous gardez le tout en souvenir ! À partir de 6 ans, sur réservation. .
Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr
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English : Atelier sérigraphie sur textile et papier
Print a 2-color illustration on a canvas bag, and an A3 poster. From age 6, by reservation.
L’événement Atelier sérigraphie sur textile et papier Payzac a été mis à jour le 2026-04-01 par Isle-Auvézère
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