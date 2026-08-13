AGENDA · Capestang
ATELIER PAPIER Capestang
samedi 10 octobre 2026 · Capestang
Informations pratiques
Capestang
ATELIER PAPIER
Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Atelier papier avec Tatiana Rozenblat, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Atelier papier avec Tatiana Rozenblat, pour les enfants de 6 à 12 ans. .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 83 11 28 29
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English : ATELIER PAPIER
Paper craft workshop with Tatiana Rozenblat, for children ages 6 %E0 to 12.
L’événement ATELIER PAPIER Capestang a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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