UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Capestang

ATELIER PAPIER Capestang

samedi 10 octobre 2026 · Capestang

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Ville
34310 Capestang
Département
Hérault
Tarif

Capestang

ATELIER PAPIER

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Atelier papier avec Tatiana Rozenblat, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Atelier papier avec Tatiana Rozenblat, pour les enfants de 6 à 12 ans.   .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 83 11 28 29 

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English : ATELIER PAPIER

Paper craft workshop with Tatiana Rozenblat, for children ages 6 %E0 to 12.

L’événement ATELIER PAPIER Capestang a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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