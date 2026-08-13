Informations pratiques

Capestang

ATELIER PAPIER

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Atelier papier avec Tatiana Rozenblat, pour les enfants de 6 à 12 ans.

Atelier papier avec Tatiana Rozenblat, pour les enfants de 6 à 12 ans. .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 83 11 28 29

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English : ATELIER PAPIER

Paper craft workshop with Tatiana Rozenblat, for children ages 6 %E0 to 12.

L’événement ATELIER PAPIER Capestang a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN