Informations pratiques

Atelier » Parchemins et enluminures » Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30 Archives municipales Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Atelier famille « Parchemins et enluminures » animé par un médiateur du Centre archéologique du Var. Découvrez l’évolution des écrits au cours des âges, les techniques de l’enluminure, les outils et les pigments utilisés avant de réaliser votre propre lettrine (à partir de 7 ans). L’atelier sera suivi d’un goûter.

Archives municipales 3 Impasse Calvi, 83100 Toulon, France Toulon 83100 Font Pré Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483166565 http://www.toulon.fr/archives-municipales [{« type »: « link », « value »: « https://archives.toulon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0483166565 »}] Les Archives municipales de Toulon conservent les documents émis ou reçus par la municipalité de Toulon depuis le XIIIe siècle ainsi que des fonds privés dans un but administratif, scientifique et culturel. Bus n°1 Arrêt « Elisa – Pivotte » ou en voiture par la voie rapide dir. Est, sortie n°3. Pas de parking visiteurs et d’accès handicapés.

Atelier famille « Parchemins et enluminures » animé par un médiateur du Centre archéologique du Var. Découvrez l’évolution des écrits au cours des âges, les techniques de l’enluminure, les outils et…

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