Atelier parent-enfant décorations d’Halloween Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Atelier parent-enfant décorations d’Halloween

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Atelier parent-enfant décorations d’Halloween.

Rendez-vous à 14h chez Familles Rurales à Gavray-sur-Sienne. .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Atelier parent-enfant décorations d’Halloween

L’événement Atelier parent-enfant décorations d’Halloween Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme