Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes Gavray Sur sienne Gavray-sur-Sienne
dimanche 13 septembre 2026 · Gavray Sur sienne · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes
Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Cinéma avec stand de popcorn, boissons et friandises.
Rendez-vous à la salle polyvalente de Gavray-sur-Sienne 15h Toy Story 5, dès 6 ans et 17h Les Gendarmes. .
Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes
L’événement Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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