Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes Gavray Sur sienne Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes

Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Cinéma avec stand de popcorn, boissons et friandises.

Rendez-vous à la salle polyvalente de Gavray-sur-Sienne 15h Toy Story 5, dès 6 ans et 17h Les Gendarmes. .

Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes

L’événement Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme