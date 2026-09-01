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Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes Gavray Sur sienne Gavray-sur-Sienne

dimanche 13 septembre 2026 · Gavray Sur sienne · Gavray-sur-Sienne

Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes Gavray Sur sienne Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Gavray Sur sienne
Adresse
38 Rue de la Poterie
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes

Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Cinéma avec stand de popcorn, boissons et friandises.
Rendez-vous à la salle polyvalente de Gavray-sur-Sienne 15h Toy Story 5, dès 6 ans et 17h Les Gendarmes.   .

Gavray Sur sienne 38 Rue de la Poterie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes

L’événement Cinéma itinérant Toy Story 5 et Les Gendarmes Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

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