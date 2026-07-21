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AGENDA · Gavray-sur-Sienne

Le Bal des commerçants Gavray-sur-Sienne

samedi 22 août 2026 · Gavray-sur-Sienne

Le Bal des commerçants Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Gavray
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Le Bal des commerçants

Gavray Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le Bal des commerçants de Gavray-sur-Sienne.
Maquillage pour enfants, musique et gourmandise !
18h30 danse country,
20h Aurélien en concert,
22h45 DJ Chappy.

Buvette et restauration sur place 4 foodtruck.
Rendez-vous derrière la mairie de Gavray-sur-Sienne, le samedi 22 août.   .

Gavray Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie  

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English : Le Bal des commerçants

L’événement Le Bal des commerçants Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-21 par Coutances Tourisme

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