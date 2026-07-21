Le Bal des commerçants Gavray-sur-Sienne
samedi 22 août 2026 · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Le Bal des commerçants
Gavray Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le Bal des commerçants de Gavray-sur-Sienne.
Maquillage pour enfants, musique et gourmandise !
18h30 danse country,
20h Aurélien en concert,
22h45 DJ Chappy.
Buvette et restauration sur place 4 foodtruck.
Rendez-vous derrière la mairie de Gavray-sur-Sienne, le samedi 22 août. .
Gavray Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie
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English : Le Bal des commerçants
L’événement Le Bal des commerçants Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-21 par Coutances Tourisme
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