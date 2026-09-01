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Atelier parent-enfant éveil corporel et musical Hyenville Quettreville-sur-Sienne

dimanche 20 septembre 2026 · Hyenville · Quettreville-sur-Sienne

Atelier parent-enfant éveil corporel et musical Hyenville Quettreville-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:45:00
Lieu
Hyenville
Adresse
5 Rue de la Girardière
Ville
50660 Quettreville-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Quettreville-sur-Sienne

Atelier parent-enfant éveil corporel et musical

Hyenville 5 Rue de la Girardière Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:45:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Atelier parent-enfant éveil corporel et musical chants du monde, comptines, percussions et mouvements issus de la danse africaine.
Rendez-vous à 10h45, salle de la mairie à Hyenville (Quettreville-sur-Sienne).   .

Hyenville 5 Rue de la Girardière Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 29 75 84 04 

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English : Atelier parent-enfant éveil corporel et musical

L’événement Atelier parent-enfant éveil corporel et musical Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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