Atelier parent-enfant éveil corporel et musical Hyenville Quettreville-sur-Sienne

Informations pratiques

Quettreville-sur-Sienne

Atelier parent-enfant éveil corporel et musical

Hyenville 5 Rue de la Girardière Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:45:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Atelier parent-enfant éveil corporel et musical chants du monde, comptines, percussions et mouvements issus de la danse africaine.

Rendez-vous à 10h45, salle de la mairie à Hyenville (Quettreville-sur-Sienne). .

Hyenville 5 Rue de la Girardière Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 29 75 84 04

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English : Atelier parent-enfant éveil corporel et musical

L’événement Atelier parent-enfant éveil corporel et musical Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme