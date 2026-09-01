Atelier parent-enfant éveil corporel et musical Hyenville Quettreville-sur-Sienne
dimanche 20 septembre 2026 · Hyenville · Quettreville-sur-Sienne
Informations pratiques
Quettreville-sur-Sienne
Atelier parent-enfant éveil corporel et musical
Hyenville 5 Rue de la Girardière Quettreville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:45:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Atelier parent-enfant éveil corporel et musical chants du monde, comptines, percussions et mouvements issus de la danse africaine.
Rendez-vous à 10h45, salle de la mairie à Hyenville (Quettreville-sur-Sienne). .
Hyenville 5 Rue de la Girardière Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 6 29 75 84 04
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English : Atelier parent-enfant éveil corporel et musical
L’événement Atelier parent-enfant éveil corporel et musical Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
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