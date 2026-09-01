AGENDA · Quettreville-sur-Sienne
Concert Appel Gospel Le Bourg Quettreville-sur-Sienne
dimanche 27 septembre 2026 · Le Bourg · Quettreville-sur-Sienne
Informations pratiques
Quettreville-sur-Sienne
Concert Appel Gospel
Le Bourg Guéhébert Quettreville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert de Gospel avec la chorale APPEL GOSPEL dirigée par Frances Hook. .
Le Bourg Guéhébert Quettreville-sur-Sienne 50210 Manche Normandie
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English : Concert Appel Gospel
L’événement Concert Appel Gospel Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
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