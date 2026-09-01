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Concert Appel Gospel Le Bourg Quettreville-sur-Sienne

dimanche 27 septembre 2026 · Le Bourg · Quettreville-sur-Sienne

Concert Appel Gospel Le Bourg Quettreville-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Guéhébert
Ville
50210 Quettreville-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Quettreville-sur-Sienne

Concert Appel Gospel

Le Bourg Guéhébert Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Concert de Gospel avec la chorale APPEL GOSPEL dirigée par Frances Hook.   .

Le Bourg Guéhébert Quettreville-sur-Sienne 50210 Manche Normandie  

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English : Concert Appel Gospel

L’événement Concert Appel Gospel Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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