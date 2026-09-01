Concert Appel Gospel Le Bourg Quettreville-sur-Sienne

Informations pratiques

Quettreville-sur-Sienne

Concert Appel Gospel

Le Bourg Guéhébert Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Concert de Gospel avec la chorale APPEL GOSPEL dirigée par Frances Hook. .

Le Bourg Guéhébert Quettreville-sur-Sienne 50210 Manche Normandie

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English : Concert Appel Gospel

L’événement Concert Appel Gospel Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme