ATELIER PARENT‑ENFANT INITIATION AU STOP MOTION AVEC LAURA BAÏLÉ Prémian

ATELIER PARENT‑ENFANT INITIATION AU STOP MOTION AVEC LAURA BAÏLÉ

D908 Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Découvrez le stop motion avec votre enfant grâce à un atelier animé par Laura Baïlé. En manipulant objets et figurines, vous réaliserez ensemble une petite animation collective. Une activité créative et accessible dès 6 ans.

Le stop motion consiste à photographier des objets immobiles en les modifiant légèrement entre chaque prise, créant ainsi l’illusion du mouvement lorsqu’on lit les images en séquence. Cette technique permet d’animer figurines, marionnettes ou matériaux malléables, comme si un appareil photo devenait une caméra image par image. Lors de cet atelier parent‑enfant, Laura Baïlé vous invite à explorer cette méthode de manière simple et ludique. Ensemble, vous participerez à la création d’une animation collective, en manipulant les objets, en imaginant des mouvements et en découvrant les bases de cette forme de cinéma artisanal. Une activité créative, conviviale et accessible aux enfants de 6 à 12 ans

. Places limitées, inscription indispensable.

3 bonnes raisons d’y participer

– Découvrir une technique d’animation simple et magique.

– Partager un moment créatif en duo parent‑enfant.

– Contribuer à une animation collective guidée par une artiste. .

D908 Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesartspremian@gmail.com

