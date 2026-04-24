CONCERT VASTA PROJECT MUSIQUES DU MONDE & GROOVE Prémian
CONCERT VASTA PROJECT MUSIQUES DU MONDE & GROOVE Prémian samedi 6 juin 2026.
Prémian
CONCERT VASTA PROJECT MUSIQUES DU MONDE & GROOVE
4 place amans Prémian Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert de Vasta Project
Entre tradition et modernité, découvrez un univers musical riche où les mélodies du monde rencontrent l’énergie du jazz et du rock.
L’association Au Fil des Arts accueille le groupe Vasta Project pour un concert exceptionnel.
Vasta Project, c’est la rencontre de musiciens talentueux qui tissent un lien entre les rives de la Méditerranée et les courants musicaux actuels. Leur musique est une invitation au voyage, mêlant instruments traditionnels et sonorités électriques pour créer un groove hypnotique et chaleureux.
Porté par des arrangements sophistiqués et une énergie communicative, le groupe propose un répertoire original qui célèbre le partage et le métissage culturel. Une soirée sous le signe de l’évasion sonore à ne pas manquer dans le cadre intimiste de la salle de Prémian. .
4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr
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English :
Concert by Vasta Project
Between tradition and modernity, discover a rich musical universe where world melodies meet the energy of jazz and rock.
L’événement CONCERT VASTA PROJECT MUSIQUES DU MONDE & GROOVE Prémian a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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