Morcenx-la-Nouvelle

Atelier Parent-Enfant Myofascialogie CLEM

5 domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez participer à l’atelier Parent-enfant Myofascialogie proposé par le CLEM

Venez participer à l’atelier Parent-enfant Myofascialogie proposé par le CLEM .

5 domaine de Moré Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clemdirection.asso@gmail.com

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English : Atelier Parent-Enfant Myofascialogie CLEM

Come and take part in the Parent-child Myofascialogy workshop offered by CLEM

L’événement Atelier Parent-Enfant Myofascialogie CLEM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Morcenx