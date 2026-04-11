Atelier parent/enfant Portrait de famille Chez P’tea Bonheur Guérande

Guérande

Atelier parent/enfant Portrait de famille

Chez P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Un atelier créatif… avec une touche de douceur ! Envie de partager un moment complice avec votre enfant ?

Venez découvrir le portrait de famille, à la façon des artistes cubistes, pour un instant drôle et coloré !

Un duo créatif parent ou grand-parent & enfant de 10 à 16 ans.

Un atelier ludique, zéro ennuie, 100 % réconfortant… et 200 % bonheur !

Est inclus, tout le matériel et une boisson chaude au choix.

Nombre de places limitées. .

Chez P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 64 31 68 korari.creatif@gmail.com

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English :

L’événement Atelier parent/enfant Portrait de famille Guérande a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44