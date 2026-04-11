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Atelier parent/enfant Portrait de famille Chez P’tea Bonheur Guérande

Atelier parent/enfant Portrait de famille Chez P’tea Bonheur Guérande vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Chez P'tea Bonheur

Adresse : 36 rue Saint-Michel

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Guérande

Atelier parent/enfant Portrait de famille

Chez P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Un atelier créatif… avec une touche de douceur ! Envie de partager un moment complice avec votre enfant ? 
Venez découvrir le portrait de famille, à la façon des artistes cubistes, pour un instant drôle et coloré ! 

Un duo créatif parent ou grand-parent & enfant de 10 à 16 ans. 
Un atelier ludique, zéro ennuie, 100 % réconfortant… et 200 % bonheur ! 
Est inclus, tout le matériel et une boisson chaude au choix. 

Nombre de places limitées.   .

Chez P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 64 31 68  korari.creatif@gmail.com

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English :

L’événement Atelier parent/enfant Portrait de famille Guérande a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44

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