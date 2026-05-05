Lecture à la coulée verte Rue du Sénéchal Guérande
Lecture à la coulée verte Rue du Sénéchal Guérande mercredi 13 mai 2026.
Guérande
Lecture à la coulée verte
Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13 17:30:00
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02 2026-09-16
Venez écouter des histoires et ouvrir des livres en toute liberté avec la médiathèque et l’association Mille-feuilles et Petit lu.
De 0 à 6 ans.
Annulation en cas de pluie. .
Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Lecture à la coulée verte Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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