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Lecture à la coulée verte Rue du Sénéchal Guérande

Lecture à la coulée verte Rue du Sénéchal Guérande mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Rue du Sénéchal

Adresse : La Coulée verte

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Guérande

Lecture à la coulée verte

Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13 17:30:00

Date(s) :
2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02 2026-09-16

Venez écouter des histoires et ouvrir des livres en toute liberté avec la médiathèque et l’association Mille-feuilles et Petit lu.

De 0 à 6 ans. 
Annulation en cas de pluie.    .

Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91  mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Lecture à la coulée verte Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44

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