Lecture à la coulée verte Rue du Sénéchal Guérande

Guérande

Lecture à la coulée verte

Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 16:00:00

fin : 2026-05-13 17:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02 2026-09-16

Venez écouter des histoires et ouvrir des livres en toute liberté avec la médiathèque et l’association Mille-feuilles et Petit lu.

De 0 à 6 ans.

Annulation en cas de pluie. .

Rue du Sénéchal La Coulée verte Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Lecture à la coulée verte Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44