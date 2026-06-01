Concours de pétanque Stage Jean Ménager Guérande

Guérande

Concours de pétanque

Stage Jean Ménager Avenue des Sports Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:45:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-18 2026-08-22

Concours ouvert à tous, en doublettes formées, en 4 parties. .

Stage Jean Ménager Avenue des Sports Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 17 95 92 baholet.yannick@orange.fr

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English :

L’événement Concours de pétanque Guérande a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44