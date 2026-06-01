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Concours de pétanque Stage Jean Ménager Guérande

Concours de pétanque Stage Jean Ménager Guérande samedi 20 juin 2026.

Lieu : Stage Jean Ménager

Adresse : Avenue des Sports

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 13:45:00

Tarif :

Guérande

Concours de pétanque

Stage Jean Ménager Avenue des Sports Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:45:00
fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-07-18 2026-08-22

Concours ouvert à tous, en doublettes formées, en 4 parties.   .

Stage Jean Ménager Avenue des Sports Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 17 95 92  baholet.yannick@orange.fr

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English :

L’événement Concours de pétanque Guérande a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

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