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Les Celtiques Initiation aux danses bretonnes Guérande

Les Celtiques Initiation aux danses bretonnes Guérande samedi 8 août 2026.

Adresse : Porte Saint-Michel

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Guérande

Les Celtiques Initiation aux danses bretonnes

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08 18:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Cette année, retour de l’initiation aux danses bretonnes pour enfants et adultes. 
Animée par les moniteurs du Cercle Celtique BRO GWENRANN Guérande. 
Pour une mise en jambes avant le Fest-noz ! 

Tous le prgramme des Celtiques à retrouver ici  Les Celtiques De Guerande   .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46  rene.tobie@wanadoo.fr

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English :

L’événement Les Celtiques Initiation aux danses bretonnes Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

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