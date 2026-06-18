Les Celtiques Initiation aux danses bretonnes Guérande
Les Celtiques Initiation aux danses bretonnes Guérande samedi 8 août 2026.
Guérande
Les Celtiques Initiation aux danses bretonnes
Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08 18:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Cette année, retour de l’initiation aux danses bretonnes pour enfants et adultes.
Animée par les moniteurs du Cercle Celtique BRO GWENRANN Guérande.
Pour une mise en jambes avant le Fest-noz !
Tous le prgramme des Celtiques à retrouver ici Les Celtiques De Guerande .
Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46 rene.tobie@wanadoo.fr
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English :
L’événement Les Celtiques Initiation aux danses bretonnes Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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