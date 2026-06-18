Les Celtiques Soirée familiale Guérande

Guérande

Les Celtiques Soirée familiale

Boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

TRIBAL JÂZE

Les vagabonds sonores qui trimballent leur son “trash, trad & roots” à travers les bals, les festivals, et, soyons honnêtes, toutes les occasions où on peut faire résonner notre zizique et grappiller quelques cacahuètes au passage.

Avec quinze ans de vadrouille musicale et quatre albums sous le coude (ou serait-ce sous l’accordéon ?), nous sommes là pour t’offrir un voyage où le folklore épouse le free jazz et où le rock fait des claquettes en chaussettes !

Balade-toi dans notre univers où chaque note est une blague racontée par un accordéon, et chaque rythme un pas de danse dans une gavotte imaginaire. C’est le coin où tu vas découvrir que chez Tribal Jâze, on prend la musique très au sérieux… sauf quand on joue, bien entendu !

Alors accroche-toi à ton chapeau, l’aventure Tribal Jâze, c’est une virée où le sérieux reste au vestiaire et où la musique donne le ton de la fête !

​Ronan LE GOURIEREC & Gweltaz HERVE

Ronan LE GOURIEREC & Gweltaz HERVE pour une découverte à la gomette. Muni de saxophone baryton à simple carburation circulaire, Dans un salon, une salle de bal, une cour d’école, une grange ou un jardin, au centre des danseurs, de tous âges, tous niveaux, toutes morphologies et tous milieux sociaux confondus, Ils jouent et improvises un répertoire original. Une proximité pour retrouver de la complicité. Avec Little Big Noz , préparez vous à Balancer

BAGAD SAINT-NAZAIRE

Le Bagad Saint-Nazaire, entre cornemuses, bombardes et percussions entraînantes, le bagad fait vivre la tradition avec une intensité moderne. Le bagad compte une trentaine de musiciens et évolue actuellement en 2eme catégorise. Il est dirigé par Riwan Le Corronc, Penn Soneur et président du Bagad. Le bagad a renouvelé une partie du répertoire lors de leur 70ans. Il s’inscrit toujours dans cette dynamique d’innovation et de métissage. Lors des prestations qu’il propose dans les festivals, concerts, ou parades, le Bagad Saint-Nazaire a à cœur de faire découvrir la musique bretonne au public. Le bagad a su s’imprégner d’influences diverses pour composer des créations originales, qui l’ancre à la fois dans son environnement proche et le rapproche de cultures lointaines. Il touche ainsi des non connaisseurs, comme des publics plus avertis.

Tout le prgramme des Celtiques à retrouver ici Les Celtiques De Guerande

En cas d’intempérie, soirée reportée à la salle des sports de Kerbiniou.

Pas de réservation possible. .

Boulevard du Nord Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46 rene.tobie@wanadoo.fr

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L’événement Les Celtiques Soirée familiale Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44