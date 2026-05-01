Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Jardin public Guérande

Guérande

Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux

Jardin public Avenue de la Bouexière Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23

Un moment de bien-être accessible à tous, mêlant mouvements lents, respiration et étirements pour relâcher les tensions et retrouver énergie et sérénité.

Accessible aux débutants .

Jardin public Avenue de la Bouexière Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26 contact@tyzen.fr

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English :

L’événement Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44