Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Jardin public Guérande
Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Jardin public Guérande vendredi 29 mai 2026.
Guérande
Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux
Jardin public Avenue de la Bouexière Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23
Un moment de bien-être accessible à tous, mêlant mouvements lents, respiration et étirements pour relâcher les tensions et retrouver énergie et sérénité.
Accessible aux débutants .
Jardin public Avenue de la Bouexière Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26 contact@tyzen.fr
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English :
L’événement Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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