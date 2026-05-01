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Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Jardin public Guérande

Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Jardin public Guérande vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Jardin public

Adresse : Avenue de la Bouexière

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Guérande

Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux

Jardin public Avenue de la Bouexière Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23

Un moment de bien-être accessible à tous, mêlant mouvements lents, respiration et étirements pour relâcher les tensions et retrouver énergie et sérénité.
Accessible aux débutants   .

Jardin public Avenue de la Bouexière Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26  contact@tyzen.fr

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English :

L’événement Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

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