La Voix des Orgues Concert orgue et accordéon Place Saint Aubin Guérande

Informations pratiques

Guérande

La Voix des Orgues Concert orgue et accordéon

Place Saint Aubin Collégiale Saint Aubin Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez assister à La voix des orgues , un concert unique d’orgue dans la Collégiale Saint-Aubin, en plein cœur des remparts.

Ce soir Erwann Tobie (accordéon) et Christophe Gauche (orgue).

Erwann Tobie et Christophe Gauche unissent leurs souffles pour un voyage suspendu entre la puissance du Grand-Orgue et la sensibilité vibrante de l’accordéon. Par des thèmes traditionnels ancrés dans le patrimoine, des compositions originales et des adaptations tirées du répertoire, les deux artistes guérandais proposent un voyage sonore insolite, exclusif et audacieux sublimé par l’acoustique envoûtante de la Collégiale.

Concert donné en ouverture du festival Les Celtiques. .

Place Saint Aubin Collégiale Saint Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 88 40 60 contact@lavoixdesorgues.org

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English :

L’événement La Voix des Orgues Concert orgue et accordéon Guérande a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44