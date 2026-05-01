Méditation guidée relaxation profonde Guérande
Méditation guidée relaxation profonde Guérande jeudi 28 mai 2026.
Guérande
Méditation guidée relaxation profonde
30 rue de Mesquer Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:30:00
fin : 2026-07-30 10:45:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22
Une séance douce pour ralentir, se recentrer et retrouver une sensation de paix intérieure. Respiration, visualisation et relaxation guidée pour un véritable moment de ressourcement.
Accessible aux débutants. .
30 rue de Mesquer Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 62 05 26 contact@tyzen.fr
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English :
L’événement Méditation guidée relaxation profonde Guérande a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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